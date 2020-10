Aos 120 anos, mulher com 12 filhos e 100 netos vence a Covid-19 Reprodução

Turquia - Aos 120 anos, uma avó de 100 netos venceu a luta contra a Covid-19 e recebeu alta médica em Uludere, uma região da província de Sirnak, no sudeste da Turquia. "Eles cuidaram muito bem de mim aqui. Graças aos esforços deles, fiquei bem", afirmou a centenária.



De acordo com o jornal britânico DailyStar, Menica Encu é mãe de 12 filhos e ficou internada no Hospital Maternidade e Infantil de Sirnak, que foi improvisado para tratar de casos de Covid-19, por quase duas semanas.



O pneumologista Dr. Bilim Kehya Akcan, em entrevista à imprensa local, afirmou que a paciente reagiu bem ao tratamento e acrescentou que a idosa terá que continuar se cuidando em casa, repassando todo os cuidados necessários aos seus familiares.



"Minha sogra geralmente só come produtos orgânicos. Ela se recuperou bem após receber atenção médica. Deus abençoe os médicos e enfermeiras que cuidaram dela", disse um dos genros Halime Encu, de 65 anos.