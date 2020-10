Novo confinamento geral no Reino Unido visa conter a covid-19 no país Divulgação

Por AFP

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mudou a abordagem contra o coronavírus e pretende anunciar um segundo confinamento geral na Inglaterra a partir da próxima semana e durante um mês, informa a imprensa neste sábado.



De acordo com a principal jornalista política da rádio e televisão pública BBC, Laura Kuenssberg, Johnson deve conceder uma entrevista coletiva neste sábado, que não estava prevista, ao lado de seus principais conselheiros científicos e médicos.



A entrevista teria sido antecipada depois que o jornal Times informou na sexta-feira à noite que o primeiro-ministro conservador cogitava anunciar na segunda-feira um novo confinamento de toda Inglaterra a partir de quarta-feira, e até 1 de dezembro.



Segundo o jornal, os estabelecimentos comerciais não essenciais serão fechados, mas as creches, escolas e universidades permanecerão abertos.



Os bares, pubs e restaurantes também serão obrigados a interromper as atividades durante algumas semanas, um duro golpe para um setor muito afetado pela pandemia.



O tabloide Daily Mail afirmou que Johnson foi pressionado por seus conselheiros científicos a agir para conter o aumento das infecções agora, na esperança de permitir que as famílias se reúnam no Natal.



A pandemia já matou mais de 46.000 pessoas no Reino Unido, o país mais afetado da Europa, que está prestes a superar um milhão de casos positivos.