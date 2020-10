Donald Trump AFP

Por AFP

As forças dos Estados Unidos libertaram um refém americano na Nigéria, anunciou neste sábado o Pentágono.

O homem foi sequestrado em Níger e levado para a Nigéria, onde as forças americanas o libertaram sem sofrer baixas, de acordo com o Departamento de Defesa.

"As forças americanas executaram uma operação de libertação de reféns em 31 de outubro no norte da Nigéria para recuperar um cidadão americano sequestrado por um grupo de homens armados", afirmou o porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com o retorno seguro de todos os cidadãos americanos capturados", afirmou o secretário de Estado, Mike Pompeo, em uma declaração separada.

"Cumprimos este objetivo na Nigéria, onde alguns de nossos guerreiros mais corajosos e habilidosos resgataram um cidadão americano", completou.

O refém foi identificado como Philip Walton, que já está a salvo e sob cuidados do Departamento de Estado, afirmou o Pentágono.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a operação de resgate. "Grande vitória para as Forças Especiais dos Estados Unidos de elite hoje", tuitou.

O ministro da Defesa da Nigéria, Issoufou Katambe, confirmou a libertação do refém.