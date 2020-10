Grécia e Turquia sofrem por conta de terremoto e tsunami devastadores Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency/ Divulgação

Por O Dia

Um gato foi resgatado com vida dos escombros de um prédio horas após um terremoto atingir a Turquia e a Grécia nesta sexta-feira. O animal foi encontrado pelas equipes de resgate no período da noite. As informações são do site "UOL".



Um agente da AFAD, Autoridade de Combate a Desastres e Emergências turca foi o responsável pelo salvamento do animal, que não apresentava ferimentos.



O abalo sísmico no Mar Egeu foi sentido em Istambul e Atenas, além de provocar um minitsunami que inundou as ruas de Seferihisar, cidade turca próxima do epicentro. Até o momento a AFAD confirma 28 mortes e 885 feridos.