Eleição norte-americana pode ter recorde de votos AFP

Por Estadão Conteúdo e AFP

EUA - Mais de 90 milhões de eleitores norte-americanos adiantaram seus votos de acordo com dados do US Elections Project, projeto liderado pelo professor da Universidade da Florida, Michael McDonald. Esse número já é mais da metade dos votos registrados em 2016, quando o país decidiu entre Donald Trump, de 74 anos, e Hillary Clinton. A data oficial da eleição nos EUA é a próxima terça-feira, dia 3 de novembro. O grande número de votos adiantados pode indicar uma votação recorde neste ano.

Neste sábado, o ex-presidente Barack Obama une forças a Joe Biden, de 77 anos, em Michigan, enquanto Donald Trump aposta no estado crucial da Pensilvânia, na reta final da campanha. Pela primeira vez desde o início da campanha, Biden estará no palanque com Obama. Os dois participarão em comícios nas cidades de Flint e Detroit, Míchigan, onde Stevie Wonder deve ser o convidado musical da noite.



O republicano Trump venceu neste estado industrial por margem ínfima de 0,2 ponto em 2016, mas este ano o ex-vice-presidente lidera as pesquisas com sete pontos de vantagem. Isto coloca na dianteira para obter os 16 votos do estado no Colégio Eleitoral, uma quantidade considerável rumo aos 270 necessários para conquistar a Casa Branca.



Obama colocou na semana passada sua popularidade a serviço de Biden. Organizou vários atos em que criticou a resposta de Trump à pandemia de coronavírus, especialmente na Flórida e Pensilvânia.



Mas Trump, que minimiza os comícios de Obama, que considera muito menores que os seus, visitará a Pensilvânia neste sábado, para três comícios, sinal da importância do estado no Colégio Eleitoral.



Em 2016, o presidente venceu por pequena margem no estado da Pensilvânia, onde Biden nasceu, e levou os 20 votos. Biden visitará seu estado natal no domingo e na segunda-feira, um sinal claro da importância do estado.