Joe Biden, candidato do Partido Democrata à presidência dos EUA AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, aparece à frente do atual presidente, Donald Trump, em pesquisas eleitorais conduzidas pela CNN, em parceria com o instituto SSRS, em quatro Estados em que o republicano saiu vitorioso em 2016: Wisconsin, Michigan, Arizona e Carolina do Norte.



No Michigan, Biden tem 53% da preferência do eleitorado, contra 41% de Trump, de acordo com o levantamento. No vizinho Wisconsin, o ex-vice-presidente conta com 52% das intenções de voto, ante 44% do atual líder da Casa Branca.



No Estados ao Sul, a disputa está mais apertada, mas também sugerem vantagem do democrata. No Arizona, 50% dos entrevistados responderam que pretendem votar em Biden e 46%, em Trump - uma diferença de 4 pontos porcentuais, dentro da margem de erro da sondagem. Já na Carolina do Norte, a diferença é um pouco maior: 51% para o presidente e 45% para o oponente.



Para voltar à Casa Branca, Trump terá de conquistar os delegados distribuídos por esses quatro Estados, já que está em desvantagem nas pesquisas a nível nacional. Em 2016, ele obteve quase 3 milhões de votos a menos que a então postulante democrata, Hillary Clinton, mas foi eleito porque a derrotou nesses territórios e, com isso, reuniu os 270 delegados necessários.