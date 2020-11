Por IG - Último Segundo

Publicado 01/11/2020 15:46 | Atualizado 01/11/2020 15:47

Um homem de 70 anos foi retirado com vida dos escombros de um prédio em Izmir, na Turquia, neste domingo. O edifício foi um dos que desabaram durante o terremoto no Mar Egeu, na última sexta-feira Ahmet Citim foi salvo pelas equipes de resgate e levado ao hospital. Ainda não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.De acordo com Fahrettin Koca, ministro turco, o idoso teria dito a seguinte frase logo após ser salvo: "nunca perdi a esperança". A vítima estava no distrito de Bayrakli, uma antiga favela onde há prédios antigos, mais vulneráveis a terremotos.