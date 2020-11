Menina de 3 anos é resgatada viva 65 horas após terremoto na Turquia Izmir TRAC/Handout/Reuters TV

Por O Dia

Uma menina de três anos foi resgatada dos escombros de um prédio em Izmir, Turquia, 65 horas após o terremotor atingir o país. O resgate aconteceu nesta segunda-feira e foi transmitido por uma TV local.



A mãe, as duas irmãs e o irmão de Elif Perincek foram resgatados no último sábado, mas uma das crianças morreu. O resgate continua em oito prédios da cidade, onde 79 pessoas morreram, tornando o terremoto o mais mortal do país em quase uma década.



Elif foi a 106ª pessoa a ser resgatada. Até o momento 81 pessoas perderam a vida na tragédia e 960 ficaram feridas.