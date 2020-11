Tufão Goni mata 20 pessoas nas Filipinas Ted Aljine/AFP

Por AFP

O tufão Goni, o mais potente a atingir as Filipinas este ano, destruiu milhares de casas de matou 20 pessoas no arquipélago, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira.



Goni atingiu no domingo a ilha de Catanduanes e a província de Albay, na ilha de Luzon, na costa leste do arquipélago das Filipinas, com ventos de até 225 km/h.



As rajadas violentas e as chuvas torrenciais derrubaram postes de energia elétrica, provocaram inundações e deslizamentos de terra, que sepultaram casas na região sul de Luzon.



O tufão perdeu intensidade ao seguir na direção da capital, Manila, e seguia para o Mar da China Meridional.



"Estamos horrorizados com a destruição provocada por este tufão em muitas áreas, incluindo a ilha Catanduanes e Albay", disse o presidente da Cruz Vermelha das Filipinas, Richard Gordon.



"Até 90% das residências foram danificadas ou destruídas em algumas áreas. O tufão invadiu as vidas das pessoas, já afetadas pelo implacável custo físico, emocional e econômico da covid-19", completou.



A crise de saúde complica ainda mais a situação, pois uma boa parte dos recursos de emergência foi destinada à luta contra o coronavírus. O país registra oficialmente 378.000 casos de covid-19 e 7.100 mortes.



Mais de 400.000 pessoas abandonaram suas casas antes da passagem do tufão e muitas permanecem em abrigos, enquanto as autoridades lutam para restabelecer os serviços de energia elétrica e telecomunicações nas áreas mais afetadas.



Quatorze pessoas morreram na província de Albay. O coordenado da prevenção de desastres da região, Cedric Daep, afirmou que "milhares teriam falecido" sem as ordens preventivas de evacuação.



Sete vítimas foram arrastadas por deslizamentos de lama vulcânica que atingiram casas em duas cidades próximas ao vulcão Mayon, que está ativo, informou a polícia. Mais três pessoas estão desaparecidas.



Goni foi classificado como "super tufão" ao tocar o solo em Catanduanes, onde seis pessoas morreram e várias casas e a infraestrutura foram danificadas.



Na passagem, o tufão deixou mais de 20.000 residências destruídas e 55.500 parcialmente danificadas, informou a Defesa Civil.



Os filipinos são afetados a cada ano por uma média de 20 tempestades tropicais e tufões, que destroem plantações, casas precárias e infraestruturas, algo que mantém populações inteiras na pobreza permanente.



A pior tempestade da história recente aconteceu em 2013. O tufão Haiyan deixou mais de 7.300 mortos, sobretudo na cidade de Tacloban.