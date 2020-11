Por IG - Último Segundo

Lâmpada mágica prometia realização de desejos para quem a possuísse Reprodução/AFP

Um médico indiano sofreu um golpe ao comprar um objeto que prometia, entre outros benefícios, oferecer saúde fortuna e boa sorte para quem possuísse. A falsa lâmpada mágica, baseada em histórias clássicas da Índia com um gênio mágico que realizaria qualquer desejo, chegou a ser comercializada pelo equivalente a mais de R$ 530 mil.

De acordo com informações da agência de notícias AFP, a dupla de comerciantes que aplicou o golpe foi denunciada à polícia do estado indiano de Uttar Pradesh, após o comprador perceber que a lâmpada não possuía poderes.

Apesar disso, uma projeção falsa do gênio mágico - interpretado por um dos homens disfarçado - realmente fez parte do golpe. Os homens foram detidos e aguardam julgamento. Além disso, uma mulher também fazia parte do golpe e está foragida.