Nesta segunda-feira, uma troca de tiros em Viena, capital da Áustria, deixou uma pessoa morta e um policial gravemente ferido. Os tiros foram disparados em uma das principais praças da cidade, próximo a uma sinagoga, a suspeita é de um ataque terrorista. Nas redes sociais, moradores afirmam que um homem, suposto terrorista, foi morto.



A policia local pediu, nas redes sociais, que os moradores se mantivessem afastados de locais públicos e transportes. Autoridades austríacas disseram ter visto o suspeito “disparando um cinto de explosivos”. Uma testemunha, entrevistada por uma emissora de televisão, contou ter visto "uma pessoa correr com uma arma automática, que atirava" intensamente. Outra testemunha fala "de pelo menos 50 tiros". A polícia chegou ao local e reagiu, o homem foi detido.



Apesar das autoridades acreditarem que o tiroteio começou na rua onde está localizada a sinagoga, um dos representantes da comunidade judaica local Oskar Deutsch, afirmou que o templo estava fechado no momento do ataque e que ainda não se sabe a intenção dos tiros.



Nas redes sociais, circulam videos que mostram o momento. Confira:

