Eleição norte-americana pode ter recorde de votos AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

A votação antecipada nas eleições dos Estados Unidos já chega a 97,930 milhões de votos, ou a 71% do total de votos registrados em toda a eleição de 2016, de acordo com o US Elections Project, mantido pelo professor da Universidade da Flórida Michael McDonald. O total inclui votos enviados pelo correio e depositados de forma presencial nas sessões de votação.



Três estados importantes lideram os votos antecipados. Na Califórnia, já foram 11,236 milhões de votos depositados. No Texas, o total chega a 9,719 milhões. Na Flórida, um dos estados que tradicionalmente decidem a eleição, 8,974 milhões de eleitores já depositaram a cédula com o voto.



Dos votos registrados pelo projeto, 47,616 milhões têm a indicação do registro do eleitor - nem todos os estados fornecem o dado. Deste montante, 45,2% são de eleitores democratas, e 30,5%, de republicanos. Os demais eleitores estão divididos entre partidos menores ou nenhuma filiação partidária.