Ato foi visto como uma demonstração de apoio de Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump Agência Brasil

Por iG

Publicado 03/11/2020 15:16 | Atualizado 03/11/2020 15:17

Brasília - Na última segunda-feira (2), as principais democracias do mundo fizeram uma declaração na Organização das Nações Unidas (ONU) contra ações de Donald Trump que miram membros do Tribunal Penal Internacional (TPI). O Brasil não aderiu ao ato conjunto, o que foi visto como um apoio ao presidente estadunidense. As informações foram dadas pelo jornalista Jamil Chade.

A declaração foi assinada por 72 países. Entre eles, estão Alemanha, França, Canadá, Reino Unido, Itália, Holanda, Japão, Suíça, Coreia do Sul, Espanha, Chile, Argentina, Equador, México, Peru e Uruguai.

Publicidade

O objetivo é declarar “o apoio inabalável à Corte como uma instituição judicial independente e imparcial”.

O texto, que foi lido pela Alemanha na Assembleia Geral da ONU, não menciona o governo de Donald Trump, mas faz referência a sanções econômicas contra a Corte do TPI.

Publicidade

Em setembro, a Casa Branca impôs sanções econômicas contra Fatou Bensouda, procuradora do TPI, e contra Phakiso Mochochoko, alto funcionário do escritório da procuradoria.

A crise com os Estados Unidos começou alguns meses antes disso. Em março, o TPI abriu investigações por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Afeganistão. O processo também apura supostos abusos cometidos por soldados estadunidenses e agentes de inteligência.

Publicidade

A declaração conjunta ainda pede que as nações se comprometam a preservar “a integridade e a independência [da Corte] sem ser desencorajados por medidas ou ameaças contra a Corte, seus funcionários e aqueles que cooperam com ela".

"As sanções são uma ferramenta contra os responsáveis pelos crimes mais graves, e não contra aqueles que buscam justiça", afirma a declaração.