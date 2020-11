Atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump Divulgação

Por iG

Publicado 03/11/2020 20:17 | Atualizado 03/11/2020 20:20

Nova York - Apesar da pandemia, o atual presidente e candidato à reeleição dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja festa de sua campanha para a noite da eleição no Salão Leste da Casa Branca. Antes, a comemoração estava prevista para acontecer em um hotel e, agora, pode ter mais de 200 convidados. As informações são da Folha de S. Paulo.

Inicialmente, a imprensa americana havia noticiado que os organizadores planejavam convidar 400 pessoas. Depois, a CNN divulgou que o número foi reduzido para 250, de acordo com uma fonte não identificada na reportagem. Ainda conforme essa fonte, todos os os convidados receberão testes rápidos de Covid-19 antes do evento.

A locação inicial da festa era o Trump Hotel. De acordo com a Folha, a mudança para a Casa Branca foi feita porque as leis de Washington proíbem aglomerações de mais de 50 pessoas em espaços fechados, devido à pandemia do novo coronavírus.

Segurança

Até o momento, os EUA é o país com maior número de mortos na pandemia, com mais de 230 mil. A recomendação ainda é de evitar aglomerações e continuar o uso da máscara de proteção contra o vírus.

Depois de receber o diagnóstico positivo da doença, uma onda de contágio atingiu pessoas ao entorno de Donald Trump, entre familiares, autoridades e funcionários da Casa Branca. Segundo a imprensa, ao menos três dezenas de pessoas foram infectadas.

No último sábado (31), Joe Biden anunciou que fará um discurso à nação da cidade de Wilmington, em Delaware, na noite da eleição.