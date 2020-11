Joe Biden já foi senador e vice-presidente dos Estados Unidos Saul Loeb/AFP

Washington - O candidato democrata Joe Biden já ultrapassou o recorde do número total de votos populares nos Estados Unidos, mesmo antes do encerramento da votação. Até o momento, com diversos estados ainda contando seus votos, ele já acumulou 69.542.451 votos, ultrapassando o recorde de Barack Obama em 2008, de 69.498.516 votos.

Ainda assim, o resultado segue incerto, já que a eleição nos EUA é decidida de forma indireta e ganha quem atingir o número de 270 votos no colégio eleitoral.

No entanto, Biden acabou de ultrapassar Trump no estado de Michigan, e também está à frente - embora por uma margem muito apertada - em Wisconsin e Nevada. Se ele conseguir manter essa vantagem nos três decisivos estados, alcançará a marca de 270 votos sem depender da Pensilvânia, da Geórgia e da Carolina do Norte - os outros três estados com votação ainda em aberto, e com Donald Trump na frente.