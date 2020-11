Um caiaque com duas mulheres virou depois que uma jubarte emergiu, em Avila Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. Quando o incidente ocorreu, elas estavam observando baleias e decidiram se aproximar mais do que deveriam. A banhista Kellie Balentine registrou a cena e publicou o vídeo no Facebook:

No Twitter, outra gravação publicada pela emissora KMPHFox26 captou o episódio de um ângulo curioso, fazendo parecer que a dupla estava sendo engolida pela baleia:

What started as a peaceful morning of kayaking turned into a close call for two friends at Avila Beach.

