Mundo & Ciência

Republicano morto após contrair coronavírus é eleito para o parlamento nos EUA

Como as votações via correspondência se iniciaram no dia 18 de setembro no estado, o nome de David Andahl não pôde ser retirado das células eleitorais. Ele disputava uma vaga no parlamento na Dakota do Norte e recebeu 36% dos votos

Publicado há 4 horas