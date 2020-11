FMI e Banco Mundial adiam reuniões anuais para 2022 por causa de covid-19 Saul Loeb / AFP / CP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/11/2020 13:15 | Atualizado 05/11/2020 13:20

Nova York - O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial anunciaram nesta quinta-feira (5), que suas reuniões anuais em Marrakesh, no Marrocos, originalmente marcadas para outubro de 2021, serão adiadas em 12 meses, para 2022, por causa da pandemia de covid-19.

As reuniões do FMI e do Banco Mundial normalmente são realizadas por dois anos consecutivos em suas sedes, em Washington (EUA), e no terceiro ano em algum outro país-membro.