Holanda vai abater 215 mil aves após casos de gripe aviária Duvulgação

Por AFP

Publicado 05/11/2020 15:58 | Atualizado 05/11/2020 16:01

Amsterdam - Cerca de 215.000 aves poedeiras serão abatidas depois que casos de gripe aviária foram detectados em uma granja no sul da Holanda, informou o ministério da Agricultura holandês nesta quinta-feira.

"Em Puiflijk, no município de Druten, a gripe aviária (H5) foi detectada em uma fazenda com aves poedeiras", disse o ministério em um comunicado.

"Trata-se provavelmente de uma variante altamente patogênica da gripe aviária", precisou.

Todas as aves da fazenda, que tem cerca de 100 mil, serão abatidas para evitar a propagação do vírus, assim como as de uma fazenda localizada em um raio de um quilômetro, que tem 115 mil aves.

A ministra holandesa da Agricultura, Carola Schouten, proibiu o transporte de aves, ovos, esterco e chorume em uma área de dez quilômetros ao redor da fazenda, de acordo com o comunicado.

Cerca de 35,7 mil aves já foram abatidas no final de outubro em uma fazenda localizada a poucos quilômetros de Puiflijk.

Schouten impôs confinamento preventivo em 23 de outubro para todas as granjas comerciais na Holanda depois que o vírus aviário altamente patogênico H5N8 foi detectado em dois cisnes, o que levou a França a intensificar suas medidas de prevenção.

As autoridades francesas declararam nesta quinta-feira 45 departamentos em "alto" risco de introdução da gripe aviária por aves migratórias, forçando em particular o confinamento das aves, na esperança de evitar o retorno desta doença terrível para a criação.