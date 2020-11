Joe Biden, candidato do Partido Democrata à presidência dos EUA AFP

Por IG - Último Segundo

Washington - A cada nova atualização sobre as apurações nos estados norte-americanos, o candidato democrata Joe Biden se aproxima de ser apontado como o novo presidente dos EUA.



Segundo informações da Associated Press, que divulgou os últimos detalhes às 10h (horário de Brasília), três dos cinco estados que ainda realizam a contagem de votos apontam vitória de Biden. Na Pensilvânia e na Geórgia, que atingiram 99% da apuração, o democrata lidera com 28.877 e 7.200 votos a mais do que Trump, respectivamente.



Além destes dois, o estado de Nevada também aponta o ex-vice-presidente como líder, com vantagem de 22.657 votos sobre o atual presidente. A diferença é que lá a apuração soma apenas 87%.

Trump lidera apenas na Carolina do Norte, com vantagem de 76.479 e 99% de apuração, e no Alasca, com 50% dos votos apurados e vantagem do republicano chegando a 54.610 a mais do que Biden.

Apesar de se aproximar do final, a apuração está longe de ter um fim. Tudo porque a campanha de Trump já informou que solicitará a recontagem de votos em alguns estados que foram favoráveis ao democrata. Em meio à disputa, o presidente já sofreu alguns revézes na Justiça, tendo pedidos de paralisação da apuração negados.