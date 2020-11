Candidato democrata Joe Biden AFP

Por AFP

Publicado 07/11/2020 14:26 | Atualizado 07/11/2020 14:27

O democrata Joe Biden prometeu, neste sábado (7), ser "o presidente para todos os americanos", depois que as redes dos EUA projetaram sua vitória contra o republicano Donald Trump.



"O trabalho que temos pela frente será difícil, mas eu prometo a vocês: serei um presidente para todos os americanos, quer tenha votado em mim ou não", disse o ex-vice-presidente de 77 anos no Twitter.



"Com o fim da campanha, é hora de deixar para trás a raiva e a retórica dura e nos unirmos como uma nação", declarou em outra declaração.



"É hora da América se unir. E se curar".