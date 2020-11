Governador de São Paulo, João Doria Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/11/2020 14:50 | Atualizado 07/11/2020 15:00

Rio - O governador do Estado de São Paulo, João Doria, comemorou a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial americana. Em sua conta no Twitter, Doria disse que estava feliz com a vitória do "candidato eleito presidente dos Estados Unidos" Joe Biden.



"Ele é um defensor da democracia e das relações multilaterais. Bom para os EUA, bom para o Brasil", escreveu o governador.