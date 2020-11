Senadora democrata, e agora vice-presidente, Kamala Harris AFP

Por Maria Clara Matturo*

Com a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, chega à casa branca a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, a senadora Kamala Harris. A companheira de chapa do democrata foi uma promessa que Biden fez em março, enquanto ainda disputava a candidatura pelo partido, dizendo que com certeza escolheria uma vice-presidente mulher. Em maio, com a morte de George Floyd e a explosão do movimento "Black Lives Matter" , nos EUA, a pressão para que a vice fosse uma mulher negra aumentou, resultando na escolha da senadora da Califórnia.

A relevância de Kamala para o resultado final

A escolha de Kamala Harris para o posto de vice-presidente pode ter influenciado diretamente no resultado das eleições. O instituto de pesquisa Pew Research Center, dos EUA, estima que cerca de 30 milhões de afro-americanos estavam aptos a votar nas eleições de 2020. Em um país onde o voto não é obrigatório, cerca de 12,5% de todo o eleitorado é representado por negros, que se sentiram representados por Kamala e ajudaram a tornar Joe Biden o presidente mais votado da história do país , ultrapassando o recorde de Barack Obama, em 2008.

A professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Cristina Pecequilo, disse, em entrevista ao Portal G1, que a senadora é uma figura representativa para a população americana: "a indicação de Kamala Harris a vice, assim como, antes dela, de Barack Obama à presidência, é representativa em diversos níveis. Por ser mulher, por ser negra, e identificada com os movimentos sociais do Partido Democrata".

Quem é Kamala Harris?

Kamala é senadora pelo estado da Califórnia desde 2017, filha de imigrantes, de mãe indiana e pai jamaicano, a mulher já havia se apresentado como pré-candidata à presidência, e inclusive, liderou algumas das pesquisas internas do Partido Democrata. Mas, perdeu o apoio e acabou deixando a disputa.



Agora vice-presidente, formada em direito e ex-procuradora do distrito de San Francisco e do estado da Califórnia, se pronunciou após o anuncio da vitória de Biden: "nesta eleição, é muito mais do que Joe Biden ou eu mesma. É sobre a alma da América e nossa determinação de lutar por ela. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar a trabalhar", publicou em rede social.

*Com informações da AFP



*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro