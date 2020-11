Candidato democrata Joe Biden faz discurso nos EUA AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Joe Biden, presidente eleito dos EUA de acordo com órgãos de imprensa americanos, deverá fazer um pronunciamento à nação às 20h de Washington (22h de Brasília), de acordo com a rede de televisão MSNBC. Embora não tenham sido destacados os temas que deverá tratar, Biden deverá ressaltar que, como próximo chefe de Estado do país, uma das suas grandes prioridades é unir o povo americano, depois de vários anos de grande polarização política em nível nacional.