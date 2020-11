Yama Siawash havia começado recentemente a trabalhar com o Banco Central do Afeganistão Reprodução de TV

Por iG

Publicado 07/11/2020 16:07 | Atualizado 07/11/2020 16:13

A morte de Yama Siawash está sendo investigada após a explosão no sábado, disse o porta-voz da polícia Ferdaws Faramarz. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque imediatamente.

Siawash havia começado a trabalhar recentemente com o banco central do Afeganistão e estava em um veículo do órgão junto com outro funcionário sênior, Ahmadullah Anas, e o motorista, Mohammad Amin. Todos morreram na explosão.

A violência e o caos aumentaram no Afeganistão nos últimos meses, mesmo com os negociadores do governo e o Talibã se reunindo no Catar para encontrar o fim de décadas de guerra implacável no país. Os dois lados fizeram pouco progresso.