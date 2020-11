Dona do salão acredita que animal tenha se interessado pela grande quantidade de plantas existentes no local Reprodução

Publicado 07/11/2020 16:39 | Atualizado 07/11/2020 16:40

Minas Gerais - Um salão de beleza na cidade de Ibirité, na região da Grande Belo Horizonte (MG), recebeu um visitante inusitado na tarde desta sexta-feira (6): uma égua, que não tinha horário marcado, invadiu o local e acabou criando uma grande confusão.



Imagens do momento em que a égua deixou o local foram compartilhadas nas redes sociais e mostram um grupo de pessoas aguardando a saída do animal para tentar capturá-lo. O vídeo termina mostrando um dos homens correndo atrás da "cliente indesejada" com um laço na mão.



Em entrevista ao portal G1, a dona do espaço, Élida Pais, disse que a égua invadiu o salão assim que a porta foi aberta e ficou se olhando no espelho. Ela acredita que o animal pode ter sido atraído pela grande quantidade de plantas e pelo jardim vertical existentes dentro do estabelecimento.



"uma cliente gritou que ela tinha entrado, aí todo mundo começou a gritar junto. A égua estava apavorado, e todo mundo estava gritando. Ficamos com medo de ela ficar nervosa, de dar coice . Ela não quebrou nada, só arranhou bastante o chão", disse a proprietária.



Apesar do susto, e da não realização do atendimento que a égua imaginava receber, ninguém ficou ferido e o salão pôde seguir funcionando sem maiores problemas.