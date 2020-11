Candidato democrata Joe Biden faz discurso nos EUA AFP

Por Agência Brasil

Rio - Vários líderes mundiais felicitaram o candidato democrata Joe Biden pela vitória na eleição para presidente dos Estados Unidos. Segundo cálculos de meios de comunicação norte-americanos, Biden será o novo presidente do país depois de ter conseguido os 20 votos do estado da Pensilvânia. A contagem de votos não terminou, mas dados da agência Reuters apontam que o democrata obteve 273 delegados dos 538 possíveis, enquanto o republicano Donald Trump teve 214.

Após o anúncio, os principais líderes da União Europeia parabenizaram Biden pela vitória. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse, por meio de uma rede social, que quer trabalhar em conjunto com Biden para “superar os desafios de hoje”.

“Os americanos escolheram seu presidente. Parabéns @JoeBiden e @KamalaHarris! Temos muito que fazer para superar os desafios de hoje. Vamos trabalhar juntos.

Mensagem semelhante foi publicada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que parabenizou o povo dos Estados Unidos por ter escolhido o seu 46º presidente.

“O povo americano elegeu seu 46º presidente. Parabéns @JoeBiden e @KamalaHarris. Desejamos-lhe boa sorte. Estamos prontos para cooperar com os Estados Unidos e enfrentar juntos os grandes desafios globais”, escreveu.

Quem também enviou congratulações a Biden foi a chanceler alemã, Angela Merkel. Seu porta-voz, Steffen Seibert, publicou um comunicado, no qual Merkel diz estar contente com a futura colaboração com Biden.

“Nossa amizade transatlântica é insubstituível se quisermos superar os grandes desafios deste tempo”, diz Merkel.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, também parabenizou Biden pela vitória e também as instituições americanas por uma “notável demonstração de vitalidade democrática”.



“Estamos prontos para trabalhar com o presidente eleito Joe Biden para tornar nossa relação transatlântica mais forte. Os EUA podem contar com a Itália como um sólido aliado e um parceiro estratégico”, escreveu no Twitter.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa também usou sua conta no Twitter para parabenizar Biden pela vitória.



“Parabéns ao presidente eleito Joe Biden. Espero que em breve possamos trabalhar no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional”, escreveu Costa numa publicação em português e inglês.

O primeiro primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também parabenizou os eleitos. “Parabéns @JoeBiden e @KamalaHarris”, escreveu Johnson.



Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi também parabenizou Biden e disse que a atuação dele como vice-presidente de Barack Obama contribuiu para o fortalecimento das relações entre os dois países e que espera que essa relação agora atinja um patamar maior.



"Parabéns @JoeBiden em sua vitória espetacular! Como VP, sua contribuição para o fortalecimento das relações Indo-EUA foi crítica e inestimável. Estou ansioso para trabalharmos juntos mais uma vez para levar as relações Índia-EUA a um patamar maior”.

Na América do Sul, o presidente argentino, Alberto Fernández, também felicitou Biden e Kamala pela vitória.



“Felicito o povo americano pelo comparecimento recorde nas eleições, uma clara expressão da vontade popular. Saudações para @JoeBiden, próximo presidente dos Estados Unidos, já @KamalaHarris, que será a primeira mulher vice-presidente daquele país”, disse Fernández.

Além de Fernández, os presidentes do Chile, Sebastian Piñera; do Paraguai, Mario Abdo Benítez; do Uruguai, Luis Lacalle Pou; e da Colômbia, Iván Duque, também usaram as redes sociais para parabenizar Biden e Kamala pela vitória.



"Parabéns Joe Biden, próximo presidente dos Estados Unidos, e Kamala Harris, por sua vitória nas eleições. Chile e Estados Unidos compartilham valores como a liberdade, a defesa dos direitos humanos e desafios como a paz e a proteção do meio ambiente", escreveu Piñera.

"Estendemos nossas felicitações ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Desejamos a ele muito sucesso e reafirmamos nosso compromisso de continuar fortalecendo as relações bilaterais com base nos princípios e valores democráticos que compartilhamos", escreveu Benítez.



"Parabenizo o Presidente eleito dos EUA Joe Biden. Trabalharemos para fortalecer as relações entre nossos países para o bem de nosso povo", disse o uruguaio Luis Lacalle Pou.



"Nós parabenizamos Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris, primeira Vice-Presidente Feminina dos EUA. Desejamos a você muito sucesso em sua gestão. Trabalharemos juntos para fortalecer a agenda comum em comércio, meio ambiente, segurança e luta contra o crime transnacional", escreveu o colombiano Iván Duque.



Barack Obama

O ex-presidente Barack Obama também usou as redes sociais para parabenizar Biden pela vitória. Obama publicou um comunicado no qual disse que as eleições ocorreram em “circunstâncias nunca vividas” e que os americanos compareceram ao pleito "em número nunca vistos”.

"Temos a sorte de que Biden tem o que é preciso para ser presidente e já se conduz dessa forma porque quando ele for para a Casa Branca em janeiro, ele terá uma série de desafios extraordinários que nenhum outro presidente teve — uma pandemia, uma economia desigual, um sistema de Justiça e democracia em risco e o clima em perigo”, diz trecho do comunicado.

Obama disse ainda acreditar que Biden trabalhará “com os melhores interesses que os americanos têm de coração, quer queira ou não tenha sido seu voto”. E pediu a todos os americanos apoio a Biden.



“Então, eu encorajo todos os americanos a darem a ele uma chance e apoiá-lo. Os resultados da eleição em todos os níveis mostram que o país continua profundamente e amargamente dividido. Será necessário, não apenas para Joe e Kamala, mas para cada um de nós fazer a nossa parte para irmos além da nossa zona de conforto, ouvir os outros, abaixar a temperatura e procurar algo em comum para seguir em frente. Lembrando que somos apenas uma nação, guiada por Deus”, diz outro trecho.