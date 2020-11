Luis Arce toma posse na Bolívia AFP

Por AFP



La Paz - O economista de esquerda Luis Arce, afilhado político do ex-presidente Evo Morales, assumiu a presidência da Bolívia neste domingo em cerimônia realizada no Congresso bicameral de La Paz, depois de vencer as eleições gerais do mês passado. Ele havia sido vítima de uma tentativa de atentado na quinta-feira

O vice-presidente aimará David Choquehuanca, que tomou posse pouco antes, foi o encarregado de tomar o juramento do novo presidente na presença dos novos parlamentares e convidados especiais como o rei Felipe VI da Espanha e os presidentes da Argentina, Colômbia e Paraguai.



Com a mão direita na altura do coração, o novo presidente respondeu: "Sim, eu juro".



Em seguida, ele e os demais participantes da cerimônia cantaram o hino nacional.



A posse de Arce, ex-ministro da Economia de Morales (2006-2019), marca o retorno ao poder do Movimento ao Socialismo após a renúncia do ex-presidente em junho de 2019 em meio a uma forte convulsão social.



Como herdeiro político de Morales, Arce venceu as eleições de 18 de outubro no primeiro turno com 55% dos votos, mais de 26 pontos acima de seu principal rival, o centrista Carlos Mesa.



Morales retornará na segunda-feira à Bolívia da Argentina, país onde se refugiou após um breve asilo no México, para viajar cerca de 1.110 quilômetros por terra até a região cocaleira de Chapare, onde suas bases camponesas o aguardam.