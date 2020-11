AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Diretora-adjunta da campanha de Joe Biden, Kate Bedingfield afirmou que o presidente eleito dos Estados Unidos deverá trabalhar nesta semana para iniciar o processo de transição do governo do presidente Donald Trump para sua administração, que tomará posse em 20 de janeiro.



Biden deverá anunciar nesta segunda-feira um grupo de cientistas que trabalharão para estabelecer diretrizes nos trabalhos do seu governo para combater a pandemia do coronavírus. "O trabalho já começa amanhã", comentou Kate Bedingfield,, à rede NBC.



A diretora-adjunta da campanha democrata à presidência dos EUA reiterou que Biden vai atuar na Casa Branca em benefício de todos os americanos, pois o país demanda o fim de divisões políticas. "O mandato de Joe Biden é para unir o país e baixar a temperatura", disse.



Kate Bedingfield destacou que Biden vai trabalhar também com os parlamentares republicanos no Congresso a fim de aprovar de forma bipartidária uma série de propostas de sua campanha, inclusive ações substanciais para o combate de mudanças climáticas.