Por IG - Último Segundo

São Paulo - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales voltou ao seu país natal na manhã desta segunda-feira (9) após ficar quase um ano em exílio no México e na Argentina. O político atravessou a fronteira terrestre entre a cidade argentina de La Quiaca e foi recebido por dezenas de apoiadores na boliviana Villazon. Junto a Morales, voltou também o ex-vice-presidente Alvaro Garcia Linera.

Informações da imprensa boliviana afirmavam que o retorno de Morales ocorreria nesta segunda após ele viajar até a cidade de La Quiaca, na província argentina de Jujuy, no último domingo. Lá, esteve ao lado do presidente Alberto Fernández em seu último jantar antes da volta para casa.

Evo Morales is back in his country. 11 months of exile due to the US-backed coup, but he is now back as the leader of the Bolivian people. pic.twitter.com/hjG8DRlHEE

Agora, a expectativa é de que a multidão que acompanha Morales, que conta com banda e uma imensa carreata, atravesse diversas cidades bolivianas nas próximas horas até a chegada em Potosí, de onde o ex-presidente deve pegar um voo até Cochabamba, onde desembarcará na terça-feira (10).

Exilado na Argentina desde o dia 12 de novembro de 2019, Morales foi forçado a deixar a Bolívia após ter seu nome envolvido em denúncias de fraude eleitoral, quando tentou "forçar" sua continuidade na presidência. A saída aconteceu em meio à uma revolução no país, com direito a motim da polícia e inssurgência militar.

Evo Morales will be received by thousands in Villazón as he embarks on a three day return tour through Potosí, Oruro, and Cochabamba. He is supposed to cross at 9:30am Bolivia time (Argentina, where he's crossing from, is one hour ahead). pic.twitter.com/ZH7gSfPU5y