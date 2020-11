Helicóptero russo derrubado na Armênia pelo Azerbaijão AFP

Por AFP

Erevan, Armênia - As forças azerbaijanas derrubaram por engano nesta segunda-feira (9) um helicóptero militar russo perto de suas fronteiras, mas no território da Armênia, e dois membros da tripulação morreram, anunciaram fontes oficiais na Rússia e no Azerbaijão.



"O helicóptero Mi-24 foi alvejado do solo usando um sistema portátil de defesa aérea", disse o ministério em um comunicado.



Uma terceira pessoa foi ferida e evacuada, informou o ministério.



O Azerbaijão "pede desculpas à Rússia após este incidente trágico, que foi um acidente", admitiu pouco depois o Ministério das Relações Exteriores azerbaijano, explicando que uma unidade do exército acreditou que se tratava de uma "provocação da parte armênia".



As forças armadas do Azerbaijão e os separatistas armênios se enfrentam desde o final de setembro pelo controle de Nagorno Karabakh, região separatista apoiada pela Armênia, que escapa ao controle do Azerbaijão desde os anos 1990.



Rússia, aliada militar da Armênia, também mantém boas relações com o Azerbaijão.



As autoridades russas deram a entender que só intervirão no conflito em Karabakh se ultrapassar os limites do enclave, embora sempre insistam em um cessar-fogo.