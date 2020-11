Mark Esper e Donald Trump AFP

Publicado 09/11/2020 17:53

EUA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a demissão de seu secretário de Defesa, Mark Esper, que será substituído pelo diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller.



"Chris vai fazer um ótimo trabalho! Mark Esper foi demitido. Agradeço seu serviço", tuitou o presidente sem cerimônia, dois dias depois do anúncio de sua derrota para Joe Biden na eleição presidencial.



As relações entre Trump e Esper ficaram tensas depois que o ex-secretário se opôs publicamente à mobilização do exército em junho para reprimir os protestos antirracistas no país.



A partir daquele momento, a perda de influência de Esper no governo ficou evidente. Ele desapareceu da mídia e só fez discursos previamente preparados.



Embora sua demissão fosse esperada por muitos, surpreendeu por ser anunciada uma semana após a eleição, que o democrata Joe Biden venceu, e 10 semanas antes de Trump deixar a Casa Branca.



Christopher Miller será secretário de defesa interino até 20 de janeiro, quando o novo governo toma posse.



Ainda assim, Miller é o quinto chefe do Pentágono da administração Trump, depois do ex-general da marinha Jim Mattis, do engenheiro da Boeing Patrick Shanahan e do chefe da marinha Richard Spencer, que assumiu brevemente a pasta enquanto a confirmação de Esper no Senado era esperada para julho de 2019.



Miller passou 31 anos no exército, foi destacado para o Afeganistão em 2001 e para o Iraque em 2003 como parte das forças especiais.



Após sua aposentadoria, ele se tornou um consultor em operações secretas e inteligência governamental.



Em 2018-2019, foi assessor da Casa Branca em contraterrorismo e ameaças transnacionais e, no ano passado, tornou-se subsecretário adjunto de defesa para operações especiais.



Esper foi nomeado chefe do Centro Nacional de Contraterrorismo em agosto.