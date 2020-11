Democrata Joe Biden faz discurso nos EUA AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/11/2020 17:49 | Atualizado 10/11/2020 17:49

Nova Yor - Presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden afirmou nesta terça-feira que já está no processo de transição de governo. Segundo ele, o "fracasso" do governo do presidente Donald Trump em admitir derrota não muda esse fato. Em sua fala, ele voltou a insistir na necessidade de mais apoio oficial à economia. "As pessoas precisam de alívio agora", ressaltou.

As declarações foram dadas durante entrevista coletiva nesta terça, na qual Biden defendeu a ampliação da cobertura de saúde nos EUA.



Ao ser questionado sobre a postura do Partido Republicano no processo eleitoral, o ex-vice-presidente afirmou que parte da sigla "tem sido intimidada" pelo atual presidente.



Biden disse que um fracasso para ampliar a ajuda agora causará mais demissões, inclusive de bombeiros e policiais, por exemplo, e agravará a pressão sobre a economia. Sobre a postura de Trump, Biden afirmou que deseja conversar com o atual presidente.



"Acho simplesmente embaraçoso", comentou ele sobre o fato de que Trump ainda não admitiu a derrota na eleição, considerando que isso "não ajuda no legado" do atual líder.



Ao mesmo tempo, disse que não avalia como necessário entrar na Justiça para forçar Trump a admitir a derrota e cooperar na transição.



O democrata disse que seria bom ter a colaboração do governo atual e acesso, por exemplo, a informações confidenciais. Caso isso não aconteça, de qualquer modo, a transição ocorrerá do mesmo jeito até dia 20 de janeiro, notou.