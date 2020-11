Mundo & Ciência

Portugal prolonga estado de emergência sanitária até 8 de dezembro

As medidas que serão aplicadas a partir da próxima terça-feira serão reveladas no sábado e podem incluir uma divisão do país em vários níveis de restrições dependendo da gravidade da situação epidemiológica

Publicado 20/11/2020 20:05 | Atualizado há 20 horas