Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:05

O Vaticano se pronunciou sobre a polêmica curtida do perfil oficial do Papa Francisco, dada em uma foto sensual de uma modelo brasileira no Instagram, na semana passada.A Igreja negou que a ação tenha partido de dentro da Santa Sé, e disse que recorreu ao Instagram para descobrir o responsável."Podemos descartar a possibilidade de a curtida te vindo de alguém de dentro da Santa Sé, então acionamos o Instagram para ter acesso à movimentação do perfil do Papa Francisco para obter mais informações", disse o Vaticano às Catholic News Agency.A foto curtida pelo perfil é da modelo Natalia Garibotto, conhecida como Nata Gata. A modelo aproveitou a fama repentina e fez uma brincadeira sobre a situação, no Twitter: "pelo menos vou para o céu", escreveu.