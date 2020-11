Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:14

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira, que a distribuição da vacina no país vai começar, "literalmente, na próxima semana e na semana seguinte". A declaração foi feita em um comunicado na Casa Branca e publicada na conta do Youtube de Trump.

O presidente não especificou qual vacina seria, mas disse que "duas companhias já fizeram o anúncio, a terceira está para fazer e a quarta e a quinta farão em breve também". Ele informou ainda que as primeiras doses serão direcionadas para profissionais da linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, como médicos e outros profissionais da saúde, e idosos.

Desde a última semana, o mundo comemora notícias promissoras sobre as vacinas. No dia 18, a Pfizer anunciou que o imunizante produzido em parceria com a alemã BioNTech registrou 95% de eficácia nos resultados finais dos estudos e se mostrou seguro.