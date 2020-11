Casal tinha comprado o videogame para presentear o filho pelo aniversário de 16 anos Sony/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:36

Na Inglaterra, um casal sofreu um aborrecimento inusitado no último dia 20, dia do aniversário de 16 anos do filho. Os pais, que tinham comprado um Playstation 5 (PS5) para presentear o menino, perceberam que todos os vizinhos tinham recebido suas encomendas, menos eles. Ao checar as câmeras de segurança, veio a surpresa: o funcionário da Amazon, loja na qual fizeram a compra, realizou o procedimento de entrega, mas foi embora com o produto.

No vídeo, é possível ver o momento em que o entregador deixa outras encomendas na vizinhança e vai embora com a compra do casal. Jenni e Richard Walker, inconformados com a situação, cobraram explicações pelas redes sociais e entraram em contato com a empresa, que afirmou que devolveria o dinheiro da compra e investigaria o caso. Porém, após o casal mostrar as imagens da câmera de segurança, a empresa garantiu ao ao jornal inglês "Oxford Mail", que o entregador seria desligado da companhia.