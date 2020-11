Caso aconteceu em um estacionamento de um hotel no Oregon Reprodução CNN

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 13:09

Rio - Um jovem negro de 19 anos morreu após ser baleado por ouvir música alta em um estacionamento de um hotel no Oregon, nos Estados Unidos. As informações são da CNN.

Segundo a polícia local, Robert Paul Keegan, de 47 anos, atirou em Aidan Ellison por volta das quatro da manhã, após uma discussão sobre o volume do som no estacionamento do local.

Publicidade

O caso aconteceu na segunda-feira passada, na semana do Dia de Ação de Graças - um feriado que ocorre sobretudo nos EUA, para celebrar e agradecer os bons acontecimentos do ano. Keegan foi preso e responde pelos crimes de homicídio em segundo grau, homicídio culposo, porte ilegal de arma e pelo crime de colocar outra pessoa em perigo de maneira imprudente.



Ele se declarou inocente de todas as quatro acusações, mas segue preso, sem direito à fiança. Seu julgamento está previsto para ocorrer em 21 de fevereiro de 2021.

Publicidade

O chefe da polícia da cidade de Ashland, Tighe O'Meara, afirmou que a revolta por conta do racismo pelo crime é "válida". "Eu entendo que existem tensões legítimas em torno de questões de violência contra pessoas de cor nos Estados Unidos, e isso se reflete diretamente nessa situação", disse. "Quero fazer tudo o que puder com o departamento de polícia para navegar em nossos relacionamentos com membros da comunidade marginalizada e encontrar uma maneira de superar isso", concluiu.