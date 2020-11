Por iG

Publicado 30/11/2020

Nova York - O marinheiro Stuart Bee, de 62 anos, foi encontrado no último domingo (29) agarrado ao casco de seu barco, que naufragou, no meio do oceano atlântico após estar considerado desaparecido desde sábado (28).

Stuart foi resgatado pela tripulação de um navio que carregava contêineres a 138 quilômetros da costa da Flórida, nos Estados Unidos, sem apresentar nenhum ferimento.

A embarcação do marinheiro, chamada de Stingray, apresentou problemas mecânicos no sábado (28), e começou a encher de água na cabine, fazendo com que ele virasse e naufragasse.

Ainda no sábado ele foi considerado desaparecido, pois um membro da Guarda costeira achou estranho o homem não ter voltado, já que ele não costumava passar noites em alto mar. A família também partilhou da preocupação, e nesse dia se iniciaram as buscas.

Bee, que ficou agarrado à pequena parte de seu navio que ficou sobre a água, avistou uma embarcação, e começou a rodar sua camisa para chamar atenção. Uma boia foi jogada, e ele conseguiu nadar até o navio, onde foi acolhido e resgatado.

