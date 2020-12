Profissionais de saúde e moradores de casas de repouso deverão receber vacinas primeiro nos EUA Pixbay

Por AFP

Publicado 01/12/2020 20:49 | Atualizado 01/12/2020 20:50

Washington - Profissionais de saúde e residentes de casas de repouso deverão ser priorizados na primeira fase das vacinações contra a covid-19, decidiu um comitê consultivo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) nesta terça-feira (1º).



Estas duas categorias da população incluem cerca de 24 milhões de habitantes nos Estados Unidos, ou seja, o número aproximado de pessoas que poderão ser vacinadas em dezembro, caso as vacinas das farmacêuticas Pfizer/BioNTech e Moderna, em análise pela agência americana reguladora do setor de remédios e alimentos (FDA), forem aprovadas, o que deve acontecer até o fim deste mês.



Cada vacina será feita com a injeção de duas doses intervaladas em três a quatro semanas.



O governo de Donald Trump também recomendará uma ordem de prioridade e que não precisa necessariamente seguir as recomendações dos CDC.



Mas, apesar do risco de criar confusão no país, os 50 estados e territórios serão os responsáveis por definir a lista dos grupos prioritários em suas jurisdições, embora espera-se que sigam as recomendações das autoridades sanitárias.



As casas de repouso para idosos sofreram cerca de 100.000 mortes por covid-19, 40% das mortes durante a pandemia nos Estados Unidos. Três milhões de pessoas moram nesses estabelecimentos no país.



Estima-se que os Estados Unidos tenham 21 milhões de trabalhadores de saúde.