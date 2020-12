Segundo especialista, cerca de 5% dos visons que fugiram estariam infectados Redes Sociai /Reprodução

São Paulo - Após a divulgação do extermínio de milhares de visons e até de que alguns "voltaram à vida", agora a Dinamarca enfrenta um novo problema com os animais: alguns espécimes infectados com a Covid-19 escaparam de fazendas e estão colocando em risco os humanos e a vida selvagem da região.



Segundo informações do jornal britânico The Guardian, tal fuga é bastante comum no país, conhecido pela produção de itens de vestuários com a pele dos visons. Em entrevista, o gerente de pesquisa veterinária da Administração Veterinária e Alimentar dinamarquesa, Sten Mortensen, afirmou que 5% dos visons que fugiram podem estar infectados com uma variação do novo coronavírus (Sars-Cov-2).



Ainda de acordo com a publicação, a chance de transmissão entre outros animais é pequena. Mortensen afirmou que tal situação se deve pelo fato de os visons serem "muito solitários", mantendo-se distante de outros seres vivos. Porém, ele ressaltou que as espécies mais vulneráveis são os furões, cães-guaxinim e animais domésticos, como cães e gatos.



Até o momento, Holanda, Espanha, Suécia e EUA já identificaram visons infectados e também exterminaram os animais. Como desenvolveu mutação genética ao infectar a espécie, a Covid-19 se torna mais perigosa pela possibilidade, ainda não confirmada, de possuir resistência contra as vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente.