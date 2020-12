O russo pagou um voo de ida e volta para conseguir comer no McDonald's Reprodução

Por iG

Publicado 02/12/2020 16:07 | Atualizado 02/12/2020 16:08

Moscou - Um milionário russo pagou mais de 2 mil libras esterlinas (cerca de R$ 15 mil) para que um helicóptero o levasse a uma cidade que tivesse a rede de fast-food McDonald's. No total, o milionário percorreu 724 quilômetros entre ida e volta, gastando cerca de R$ 341 com os lanches que desejava. As informações são do portal Daily Star.

Para que ele e a namorada conseguissem matar o "desejo ardente" de comer lanches da rede de fast-food, Viktor Martynov, de 33 anos, pagou uma viagem de helicóptero até o local mais próximo. Segundo o portal, o casal é de Moscou , mas passava as férias em um resort na cidade de Alushta, na Crimeia, quando sentiram saudade dos lanches que consumiam na capital russa durante o descanso.

Publicidade

De acordo com a publicação, a viagem só foi necessária porque empresas ocidentais, como o MCDonald's, estão proibidas de operar na península da Crimeia, confiscada da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 2014.

Dessa maneira, quando se deparou com a vontade de comer os lanches, o milionário não pensou duas vezes antes de dar um jeito na situação. O helicóptero partiu para o lugar mais próximo com a rede de lanchonete, na cidade russa de Krasnodar.

Publicidade

Ainda de acordo com o Daily Star, a viagem durou duas horas e, ao chegar lá, o casal fez um pedido de 49 libras esterlinas, o equivalente a R$ 341. Entre os pedidos estavam hambúrgueres, batatas fritas e milk-shakes. Devido à quantidade de comida, o homem decidiu comer no local.



A empresa de helicópteros contratada, Charter, informou que nunca foi convocada para uma missão tão diferente como essa.