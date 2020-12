O presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (3) em seu twitter que a vacina contra a Covid-19 será distribuída gratuitamente à toda a população do país.

"Assim que a vacina estiver pronta e aprovada, Kamala Harris e eu vamos garantir que seja distribuída de forma equitativa, eficiente e gratuita para todos os americanos", disse Biden na publicação.

Once a vaccine is ready and approved, @KamalaHarris and I are going to ensure it’s distributed equitably, efficiently, and free of charge to every American.