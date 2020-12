Senador Matteo Salvini da Itália Reprodução/Facebook

Por AFP

Publicado 04/12/2020

Roma - Um livro curioso dedicado ao líder da extrema direita da Itália, Matteo Salvini, lidera as vendas no país, mas o que poderia ser um elogio na realidade é uma piada, porque a obra tem 110 páginas em branco.



"Porque Salvini merece confiança, respeito e admiração", afirma com ironia o título do livro, com sóbria capa preta e assinado por "Alex Green, analista político".



Lançado em fevereiro de 2019, ao preço de 6,99 euros, o livro atingiu a liderança de vendas no ranking da gigante Amazon para a Itália.



Entre o título e o nome do autor, um comentário: "Agradavelmente honesto".



A sucessão de páginas em branco é uma mensagem eloquente e uma crítica com humor ao polêmico líder xenófobo da Liga, o maior partido da Itália, conhecido por seu apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por sua linha dura contra os imigrantes quando foi ministro do Interior no primeiro mandato do chefe de Governo, Giuseppe Conte, de junho de 2018 a setembro de 2019.



A apresentação do livro pelo autor no site da Amazon segue a mesma linha irônica: "Este livro está repleto de páginas em branco. Apesar de anos de pesquisa, não temos nada a dizer sobre o tema, assim não hesite em usá-lo para tomar notas".



A Amazon explica que "Alex Green é o pseudônimo de um autor que busca viver com humor a vida, sobretudo, em momentos difíceis".