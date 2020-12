Mundo & Ciência

Morcegos do Sul da Ásia possuem outros coronavírus que podem infectar humanos

De acordo com virologistas, parentes próximos do Sars-CoV-2, causador da Covid-19, provavelmente estão circulando em áreas selvagens do continente

Publicado 04/12/2020 20:21 | Atualizado há 2 horas