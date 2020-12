Morcegos do Sul da Ásia possuem outros coronavírus que podem infectar humanos FreeImages

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 20:21 | Atualizado 04/12/2020 20:21

Pequim - Morcegos nas regiões fronteiriças do Sul e Sudoeste da China possuem outros coronavírus que podem infectar humanos. A informação foi confirmada pela virologista Shi Zhengli, do Wuhan Institute of Virology, ao jornal The Guardian.

"Não devemos procurá-los apenas na China, mas também em países do sul da Ásia", declarou Shi em uma conferência on-line organizada por organizações veterinárias francesas.

Publicidade

Conhecida como mulher morcego, Shi e seu grupo de pesquisa estuda coronavírus nesses animais.

Origem da pandemia

Publicidade

Atualmente, duas equipes internacionais se preparam para investigar as origens da pandemia: uma coordenada pela Organização Mundial de Saúde e outra criada pela revista médica Lancet.

O objetivo do estudo é mapear o ecossistema que tornou esse cruzamento possível para evitar que aconteça novamente.

Publicidade

Entretanto, cientistas temem que nunca consigam esclarecer o caminho exato que o vírus tomou para o início da transmissão em humanos.