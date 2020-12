Campanha de vacinação já começou no Reino Unido AFP

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:47

Londres - A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) do Reino Unido desaconselhou, nesta terça-feira, pessoas com "histórico significativo de reações alérgicas" a tomarem a vacina da Pfizer após duas pessoas apresentarem reações no primeiro dia de vacinação no país . Elas possuíam grande histórico alérgico, a ponto de precisarem andar com injeções de adrenalina, e a orientação foi feita em caráter preventivo.

“Como é comum com as novas vacinas, a MHRA avisou, por precaução, que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina depois que duas pessoas com histórico de reações alérgicas significativas responderam negativamente”, informou Stephen Powis, diretor médico do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS).

As reações ocorreram com dois profissionais de saúde, que desenvolveram sintomas de “reação anafilactóide” logo após receberem a dose do imunizante. Ambos tinham grande histórico alérgico e alta suscetibilidade a ter choques anafiláticos e, por conta disso, já andavam carregando uma injeção de adrenalina.

Os dois profissionais de saúde se recuperam bem e, a partir de agora, todos os que receberem a vacina serão previamente questionados se têm histórico de reações alérgica e, em caso positivo, não deverão tomar o imunizante. O órgão acrescentou também que a vacinação só pode ser realizada em lugares que possuírem equipamento de reanimação, também como medida preventiva.