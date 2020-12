Por IG - Pet

Publicado 09/12/2020 15:45 | Atualizado 09/12/2020 15:46

O fim de ano chegou com tudo e parece que até os animais estão entrando no clima natalino, como este cãozinho que se disfarçou entre os Papais Noéis. Na Austrália, uma família recebeu uma visita bem especial. De acordo com o que Amanda McCormick postou no Facebook, ela entrou em casa e se deparou com uma coala na árvore de Natal.

"Bom, isso não é algo que você vê todos os dias. Nós acabamos de chegar em casa e encontramos uma coala de verdade na nossa árvore de Natal na sala de estar", ela escreveu. Amanda também contou que o animal selvagem entrou na casa deles pela porta dos fundos, que fica aberta para o cachorro da família, e logo achou um lugar confortável na decoração natalina.

A australiana tirou algumas fotos da visita ilustre e logo depois ligou para uma organização que resgata coalas. "Uma de nossas atendentes recebeu uma ligação. Primeiro ela achou que estava sendo vítima de uma pegadinha, mas não. Uma coala desesperada para entrar no espírito natalino entrou na casa da Amanda McCormick e quis ser a fada na árvore de Natal", brincou um dos homens que resgatou o animal em entrevista ao site The Dodo. Após o resgate, a coala foi devolvida para a natureza em um local onde ela ficará segura.