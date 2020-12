Agência Europeia de Medicamentos sofre ciberataque Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Por AFP

Publicado 09/12/2020 14:04

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), que está estudando uma aprovação especial para várias vacinas contra a covid-19, informou nesta quarta-feira (9) ter sofrido um ciberataque.

A EMA disse que este incidente está sendo investigado, mas não esclareceu quando aconteceu exatamente, nem deu detalhes sobre o alvo específico.

Publicidade

"A EMA foi alvo de um ciberataque. A Agência lançou imediatamente uma ampla e profunda investigação, em estreita colaboração com as forças da ordem e outras entidades pertinentes", afirma um comunicado dessa agência com sede em Amsterdã.

Ainda segundo a nota, "a EMA não pode dar mais detalhes, enquanto a investigação estiver em curso. Haverá mais informação disponível em seu devido tempo".

Publicidade

A agência anunciou que tomará uma decisão sobre a aprovação condicional da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech em uma reunião até 29 de dezembro.

A decisão sobre a vacina candidata de Moderna será tomada até 12 de janeiro.

Publicidade

O organismo regulador também estudando as vacinas desenvolvidas pelo laboratório AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford e pela Johnson & Johnson.