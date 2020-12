Nos Estados Unidos, os casos diários estão alcançando 200.000, segundo OPAS Reprodução

Publicado 09/12/2020 15:08

Washington, Estados Unidos - A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) informou, nesta quarta-feira (9), que a região das Américas registrou, nas últimas semanas, os níveis mais altos de novos casos de covid-19 desde o início da pandemia.



"Apesar de estarmos vivendo com este vírus há meses, nas últimas semanas, nossa região tem experimentado os níveis mais altos de novos casos de covid-19 desde o início da pandemia", declarou a diretora-geral da OPAS, Carissa Etienne, em entrevista coletiva.



A especialista afirmou que estes números e tendências deixam claro que a região deve redobrar as medidas preventivas, especialmente para as festas de fim de ano.



"Agora não é o momento de relaxar", frisou.



Carissa observou ainda que, nos Estados Unidos, os casos diários estão alcançando 200.000 e que há, hoje, 100.000 pessoas hospitalizadas.



"O México também está experimentando um ressurgimento dos casos no estado da Baixa Califórnia, perto da fronteira com os Estados Unidos", completou a diretora desse órgão regional.